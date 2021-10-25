Американские школьники фотографируются на документы в образах киногероев: забавная подборка

11:14

Школьные годы – незабываемые, ведь это один из лучших периодов в жизни любого. Прекрасно, когда взрослые пытаются сделать это время еще интереснее и веселее для детей, вот как в средней школе Южного Фармингтона, что в американском штате Мичиган.