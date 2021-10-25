Американские школьники фотографируются на документы в образах киногероев: забавная подборка

25 октября 2021 , 11:14
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Источник:

My Modern Met

Школьные годы – незабываемые, ведь это один из лучших периодов в жизни любого. Прекрасно, когда взрослые пытаются сделать это время еще интереснее и веселее для детей, вот как в средней школе Южного Фармингтона, что в американском штате Мичиган.

У старшеклассников этой школы есть очень забавная традиция – они перевоплощаются в любимых киногероев, и в таком виде фотографируются на школьные документы. Развлечения 24 подготовили подборку лучших образов этих школьников. Мы искренне восхищаемся их креативностью, а что скажете вы?

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#1

Фото из твитера AFysudeen

#2

Фото из твитера NemoWeemo

#3

Фото из твитера alexisjett3

#4

Фото из твитера EllaMcneece

#5

Фото из твитера LabadieFelicity

#6

Фото из твитера LatimerZach

#7

Фото из твитера lucinaelaz

#8

Фото из твитера DillonSaleh

#9

Фото из твитера Ilakiyarrr

#10

Фото из твитера jessicawang23

#11

Фото из твитера IamfaithImani

#12

Фото из твитера hannahschryer

#13

Фото из твитера Leah09086642

#14

Фото из твитера Itsemmabelanger

#15

Фото из твитера Leah09086642

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Автор: Софія Гусєва