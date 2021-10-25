Американские школьники фотографируются на документы в образах киногероев: забавная подборка
Источник:My Modern Met
Школьные годы – незабываемые, ведь это один из лучших периодов в жизни любого. Прекрасно, когда взрослые пытаются сделать это время еще интереснее и веселее для детей, вот как в средней школе Южного Фармингтона, что в американском штате Мичиган.
У старшеклассников этой школы есть очень забавная традиция – они перевоплощаются в любимых киногероев, и в таком виде фотографируются на школьные документы. Развлечения 24 подготовили подборку лучших образов этих школьников. Мы искренне восхищаемся их креативностью, а что скажете вы?
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#1
Фото из твитера AFysudeen
#2
Фото из твитера NemoWeemo
#3
Фото из твитера alexisjett3
#4
Фото из твитера EllaMcneece
#5
Фото из твитера LabadieFelicity
#6
Фото из твитера LatimerZach
#7
Фото из твитера lucinaelaz
#8
Фото из твитера DillonSaleh
#9
Фото из твитера Ilakiyarrr
#10
Фото из твитера jessicawang23
#11
Фото из твитера IamfaithImani
#12
Фото из твитера hannahschryer
#13
Фото из твитера Leah09086642
#14
Фото из твитера Itsemmabelanger
#15
Фото из твитера Leah09086642
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