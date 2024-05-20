Женщина ошиблась и случайно выиграла миллион долларов в лотерею

Американка сорвала куш в лотерее, сыграв в игру Powerball. Размер ее приза составил впечатляющий 1 миллион долларов. Однако стоит заметить, что выигрыш женщина получила совершенно случайно.

Известно, что счастливица хотела купить билет Mega Millions, поскольку джекпот Mega Millions привлекал много внимания.

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Но когда она пришла в магазин в Вирджинии, то случайно нажала кнопку билета Powerball. В конце концов, билет совпал с первыми пятью выигрышными номерами в розыгрыше Powerball. Таким образом женщина выиграла 1 миллион долларов.

Это лучшая ошибка в моей жизни,

– сказала она представителям лотереи.

Выигрышными номерами были 10-17-20-39-44, а числом Powerball было 16. Когда Лонг узнала, сколько она выиграла, она сказала, что не могла в это поверить.

Интересно, что в США сразу 5662 человека выиграли джекпот в лотерею, выбрав комбинацию 6-6-6. Так, билет стоимостью 50 центов принес главный приз в размере 250 долларов, а другой билет за 1 доллар – 500 долларов.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

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