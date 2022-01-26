Американка выиграла в лотерею 3 миллиона долларов: она узнала об этом из спама

Американка из штата Мичиган сорвала джекпот в лотерею, но рисковала не получить его. Женщина нашла электронное письмо о выигрыше в спаме.

Искала письмо, а нашла 3 миллиона долларов

Лора Спирс была шокирована, когда в поисках другого нужного ей письма зашла в папку со спамом. Было ли там то, что она искала, неизвестно. Однако женщина увидела что-то не менее интересное – сообщение о выигрыше 3 миллионов долларов (почти 86 миллионов гривен).

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До этого женщина купила билет государственной лотереи Megga Millions, ведь узнала, что там можно выиграть немалый джекпот. Попытка, на которую Лора потратила 2 доллара (57 гривен), оказалась удачной, так что ей прислали письмо о выигрыше. Однако электронная почта решила, что это спам.

Я не могла поверить в то, что читала, поэтому зашла в свой аккаунт на сайте лотереи, чтобы убедиться,

– поделилась счастливица.

Письмо оказалось правдивым, Лора действительно стала победительницей лотереи. Теперь она планирует уволиться с работы и досрочно выйти на пенсию.

Женщина говорит, что в будущем будет тщательнее следить за своей почтой, а лотерею Megga Millions она уже добавила в список надежных отправителей на случай, если ей посчастливится выиграть еще один приз.

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