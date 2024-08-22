Женщина попала в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое количество тату: как она выглядит

Бывшая военная из США получила титул женщины, которая имеет наибольшее количество татуировок на теле. 99,8% ее тела покрыты чернилами, под кожей вживлены импланты, разрезан язык и есть еще немало косметических вмешательств.

Рекордсменку зовут Эсперанс Люминеска Фуэрзина и сейчас ей 36 лет. В это трудно поверить, но в прошлом она служила в армии США.

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С чего все началось

Женщина рассказала, что набила свое первое тату на бедре, когда ей был 21 год. Через 10 лет она захотела создать целую композицию, которая будет напоминать гармоничную картину. Однако этого ей было мало и она решила залить чернилами глаза, десна, набить символы на губе и разрезать язык.

Как она сейчас выглядит

В голову и руки американки вживили импланты для того, чтобы изменить их форму. Однако женщина не считает, что ее образ имеет злой вид. Она воспринимает это как творчество и самовыражение.

Как выглядит женщина: смотрите видео

Ветеран армии решилась уже на 89 модификаций, что на 40 больше, чем было зафиксировано книгой у прошлой рекордсменки.

Среди особенно необычных изменений в теле женщины:

удаление сосков,

пирсинг на гениталиях,

татуировки на стопах,

красные зубы и подрезанные уши.

Все эти модификации происходили постепенно, и большинство из тату были придуманы мастерами, а не самой Люминеской.