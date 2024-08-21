Американка съела оставленные у ее двери пончики, а потом узнала правду о них

В США женщина по имени Бекка Барноски нашла возле своей входной двери коробку пончиков. Она не заказывала их, поэтому, предположила, что курьер просто ошибся дверью.

Однако даже после двух часов ожидания пончики так никто и не забрал.

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Бекка надеялась, что найдется настоящий владелец десерта, но тщетно, поэтому угостилась сама, даже не осознавая, что делает ошибку.

Не понимая, что делать с пончиками, женщина отправила сообщение подруге и спросила: "С точки зрения морали, можно ли мне забрать их себе?". Та отписала, что да.

Кому на самом деле принадлежали пончики

Позже в тот же день Барноски нашла записку от своего соседа, в которой мужчина спрашивал о пропавших пончиках. Как выяснилось, вкусности ему прислали как неожиданный подарок.

Бекка немедленно отправила соседу сообщение, извинившись и объяснив, что произошло. Мужчина даже не обиделся и отказался от возмещения убытков, но автор видео оставила ему сертификат в местный ресторан.



Женщина нашла пончики под дверью / Фото с тиктока @beccabarnoski

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