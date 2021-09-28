Американец выиграл в лотерею уже третий крупный джекпот за несколько лет: в чем его секрет

Американец Терри Сплаун из Северной Каролины вот уже несколько лет может жить исключительно на свои лотерейные выигрыши, и ни в чем себе не отказывать. Дело в том, что с 2017 года мужчина сорвал уже три джекпота.

Его секрет прост – все лотерейные билеты он покупает в магазине Sam's Mini Stop в Конкорде. Кажется, это место уже можно называть золотой жилой Терри Сплауна.

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Третий джекпот за четыре года

История выигрышей Терри началась в апреле 2017 года, когда купленный лотерейный билет принес ему первый миллион долларов. Мужчина был шокирован своим везением, и сомневался, что ему может так повезти во второй раз, однако продолжал играть. Невероятно, но уже через 2 года история повторилась. В марте 2019 года он выиграл свой второй миллион долларов.



Второй джекпот, выигранный Террb Сплауном / Фото NC Education Lottery

Недавно фортуна снова улыбнулась американцу. На этот раз он выиграл самую маленькую в своей игровой истории, но все равно большую сумму – 100 000 долларов.

Это невероятно. Выигрывать, безусловно, очень весело. Это было в День труда, и стало действительно приятным сюрпризом,

– поделился трехкратный счастливчик.



Недавно мужчина выиграл снова / Фото NC Education Lottery

Везение Терри удивляет не только его самого, но и пользователей сети. Когда организаторы лотереи поздравили победителя в твитере, один из комментаторов написал: "Мне нужно уговорить Терри Сплауна покупать мне лотерейные билеты. Трижды выиграть джекпот – это безумие!".

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