Американец разрушил старинный мост: как ему это удалось

В американском штате Мэн разрушили исторический деревянный мост 1840 года. Все из-за того, что водитель самосвала проигнорировал дорожные знаки.

Хотя именно они запрещали проезд по крытому мосту Бабба через реку Презумпскот автомобилям весом более 3 тонн. Масса самосвала, загруженного щебнем, составляла 13,5 тонн.

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Деревянный пролет моста не выдержал Ford F-750 и грузовик провалился в воду. Водителя спасли, однако мост нуждается в серьезном ремонте. Дорогу перекрыли и теперь местные жители должны двигаться в объезд.

Американец разрушил старинный мост: смотрите видео

Какое наказание получил водитель самосвала

Водителя Ford F-750 оштрафовали на 2600 долларов. Транспортная компания, которой принадлежит самосвал, заявила, что оплатит восстановление моста. Ремонтировать его будут до весны.

Интересные факты о мосте