Американец разрушил старинный мост: как ему это удалось
Источник:ютуб Портленд Пресс Геральд
В американском штате Мэн разрушили исторический деревянный мост 1840 года. Все из-за того, что водитель самосвала проигнорировал дорожные знаки.
Хотя именно они запрещали проезд по крытому мосту Бабба через реку Презумпскот автомобилям весом более 3 тонн. Масса самосвала, загруженного щебнем, составляла 13,5 тонн.
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Деревянный пролет моста не выдержал Ford F-750 и грузовик провалился в воду. Водителя спасли, однако мост нуждается в серьезном ремонте. Дорогу перекрыли и теперь местные жители должны двигаться в объезд.
Американец разрушил старинный мост: смотрите видео
Какое наказание получил водитель самосвала
Водителя Ford F-750 оштрафовали на 2600 долларов. Транспортная компания, которой принадлежит самосвал, заявила, что оплатит восстановление моста. Ремонтировать его будут до весны.
Интересные факты о мосте
- Построенный в 1840 году Мост Бабба является историческим памятником.
- Это был один из последних действующих крытых мостов в штате Мэн (раньше их было примерно 120).
- Примечательно, что Мост Бабба разрушают не впервые – в 1973 году его подожгли вандалы и он сгорел, однако его восстановили три года спустя.