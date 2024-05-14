Водитель грузовика из США выиграл джекпот в лотерее

Мужчина из американского штата Вирджиния сорвал куш в лотерее. Известно, что размер его приза составил впечатляющие 500 тысяч долларов.

Счастливчик признался, что до последнего не верил в это.

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Известно, что победитель в тот счастливый день пошел в продуктовый магазин, чтобы купить курицу. Однако в последний момент он решил взять лотерейный билет. Он выбрал скретч-билет Magnificent 7s.

Мужчина работает водителем грузовика и узнал о своем выигрыше на парковке. Он не мог поверить в это.

Я действительно не верил! Это замечательное ощущение,

– подчеркнул он.

Счастливчик сказал представителям лотереи штата Вирджиния, что планирует использовать свой выигрыш для оплаты отпуска, который он уже запланировал.

Ранее мы писали, что в США сразу 5662 человек выиграли джекпот в лотерею, выбрав комбинацию 6-6-6. Так, билет стоимостью 50 центов принес главный приз в размере 250 долларов, а другой билет за 1 доллар – 500 долларов.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)