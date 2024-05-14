Водитель грузовика из США выиграл джекпот в лотерее
Источник:New York Post
Мужчина из американского штата Вирджиния сорвал куш в лотерее. Известно, что размер его приза составил впечатляющие 500 тысяч долларов.
Счастливчик признался, что до последнего не верил в это.
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Известно, что победитель в тот счастливый день пошел в продуктовый магазин, чтобы купить курицу. Однако в последний момент он решил взять лотерейный билет. Он выбрал скретч-билет Magnificent 7s.
Мужчина работает водителем грузовика и узнал о своем выигрыше на парковке. Он не мог поверить в это.
Я действительно не верил! Это замечательное ощущение,
– подчеркнул он.
Счастливчик сказал представителям лотереи штата Вирджиния, что планирует использовать свой выигрыш для оплаты отпуска, который он уже запланировал.
Ранее мы писали, что в США сразу 5662 человек выиграли джекпот в лотерею, выбрав комбинацию 6-6-6. Так, билет стоимостью 50 центов принес главный приз в размере 250 долларов, а другой билет за 1 доллар – 500 долларов.Усі ми різні, а отже, відрізнятися повинні і наші розваги. Тож поки одні обирають спокійні прогулянки чи похід у кіно, ви можете сповна насолоджуватися азартом та отримувати королівські призи. З цим допоможе slotoking – передовий майданчик, де можна знайти головні гемблінг-новинки.
Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)