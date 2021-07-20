Акустический концерт тайваньских лягушек: звукорежиссер записывает песни земноводных из Тайваня

В течение почти двух десятилетий французский звукорежиссер путешествует по Тайваню. В путешествиях он записывает песнопения местных лягушек.

Янник Доби – французский саунд-художник, который провел бесчисленные часы, записывая звуки тайваньских лягушек. Он записал песни 24 из 33 видов земноводных, живущих на острове.

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Чтобы слушатели могли отличить звучание оливковой лягушки от древесной, звукорежиссер подписал каждый трек.



Звукорежиссер из Тайваня записывает песни лягушек / Фото скриншот с сайта Bandcamp

Я надеюсь, что найду время, чтобы продолжить этот проект. Безусловно, это мое любимое занятие. Если мне это удастся, я переиздам этот альбом на компакт-диске и опубликую вторую часть, я обещаю,

– написал Янник Доби.

На сайте Bandcamp альбом можно слушать бесплатно. Цифровой формат можно купить за любую сумму от 4 евро.

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