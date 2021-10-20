7000 долларов и пончики: в Великобритании предлагают идеальную работу для фанатов "Симпсонов"

Все мы неоднократно слышали о загадочных стечениях обстоятельств, когда события, показанные в популярном мультсериале "Симпсоны", впоследствии происходили и в реальной жизни. Именно поэтому британское онлайн-казино Platin Casino решило узнать, что может ожидать человечество в 2022 году, и объявило о поиске кандидата на довольно неожиданную вакансию аналитика "Симпсонов".

В Platin Casino предлагают идеальные условия для фанатов мультсериала или же людей, которые хотят с ним познакомиться. Выбранному кандидату нужно будет пересмотреть все эпизоды "Симпсонов", и представить собственный прогноз того, какие события имеют шанс состояться в реальном будущем.

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Посмотреть и проанализировать все 710 серий 33-х сезонов легендарного сериала и одноименный полнометражный мультфильм нужно будет за 8 недель. Во время просмотра аналитик будет делать заметки, касающиеся важных сюжетных линий, чтобы позже представить свои прогнозы команде Platin Casino.

За выполнение такой интересной и веселой работы заплатят 7000 долларов (почти 184 000 гривен). Кроме того, аналитика еженедельно будут обеспечивать коробкой пончиков – любимого лакомства Гомера Симпсона, и покроют его расходы на интернет и просмотр сериала на стриминге.

Требования к кандидатам выполнить несложно. В отборе могут участвовать совершеннолетние жители любой страны мира. Главные условия – свободное владение английским языком, аналитическое мышление и умение доступно донести свои мысли в письменной форме.

Любовь к "Симпсонов" желательна, но не обязательна,

– указано в описании вакансии.

Чтобы подать заявку, нужно заполнить короткую форму на сайте – указать некоторые данные о себе и рассказать, почему именно вы можете стать лучшим аналитиком "Симпсонов".

Самые известные предсказания "Симпсонов"

В 1-м эпизоде ​​9-го сезона "Симпсонов" были намеки на теракт в Нью-Йорке, который состоялся 11 сентября 2001 года. Там показали рекламу 9-долларовых билетов на автобус в Нью-Йорке на фоне башен-близнецов, что можно было прочитать как "Нью-Йорк 9/11". На другом кадре можно увидеть и взрыв. Серия вышла за 4 года до этого трагического события.

В 17-й серии 11-го сезона сериала Дональда Трампа назвали бывшим президентом США – за 17 лет до того, как он действительно вступил в эту должность.

В 10-м эпизоде ​​22-го сезона предусмотрели экономический кризис в Греции 2015 года. В сериальном выпуске новостей сообщили, что Европа выставила Грецию на eBay.

Первая серия 29 сезона, в которой Симпсоны смотрят, как дракон сжигает их город, очень напоминает финал сериала "Игра престолов".

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