Что с ними не так: 45 забавных фотографий собак, которые поднимут вам настроение

Собаки делают жизнь своих хозяев значительно веселее и интереснее. Но иногда они делают откровенно странные вещи – устраиваются в крайне неожиданных местах, засыпают в позах, которые никак не могут быть удобными, и смотрят на нас с выражениями мордочек, которые могут рассмешить и растрогать одновременно.
Владельцы животных часто делятся забавными фотографиями своих любимцев в интернете, чтобы поднять настроение другим пользователям. В частности, для этого создали отдельный подраздел What's Wrong With Your Dog? ("Что не так с твоей собакой?") на развлекательном портале Reddit. Предлагаем вам посмотреть подборку из самых забавных фотографий собак, которые реддиторы публиковали в последнее время.
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