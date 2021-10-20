2800 часов работы: энтузиаст построил масштабную копию космического корабля из "Звездных войн"

Пользователь развлекательного портала Reddit поделился фотографиями копии "Звездного разрушителя" – космического корабля со вселенной "Звездные войны", который собственноручно построил его друг. Модель поражает своими габаритами. Сейчас она стоит в гараже, и там уже нет достаточно места, чтобы сделать ее фото в полном размере.

Реддитор с никнеймом CF_Charlie рассказал, что на работу над кораблем пошло 2800 часов. Еще 200 часов его товарищ потратил на ругательства и около 50 часов – на подготовку и исследования. Поэтому суммарно создание "Звездного разрушителя" заняло более 3000 часов или 127 полных суток.

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Модель весит 35 килограммов и имеет 3 метра в длину. Она состоит примерно из 22 тысяч деталей, в том числе 400 метров кабелей и 800 светодиодов. Основные материалы, которые использовали в строительстве, – структурированная бумага, пластины из пенопласта, плиты из полистирола, разнообразные пластиковые элементы, алюминиевая рама и другие металлические детали.

Огромная копия "Звездного разрушителя" / Фото Reddit / CF_Charlie

Сейчас корабль занимает почти все свободное пространство в гараже, где его построили. Чтобы перевезти его в другое место, автору придется даже снять окна. Это необходимо сделать, ведь в ноябре "Звездный разрушитель" будет участвовать в выставке моделей космических кораблей в Амстердаме, в Нидерландах.

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