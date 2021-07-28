Ужасные водители: 20 людей, которым лучше больше никогда не садиться за руль – курьезные фото

28 июля 2021 , 17:39
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Источник:

фейсбук Bad Drivers

Вождение – это искусство, требующее не только соответствующих знаний и навыков, но и уверенности в своем мастерстве. Научиться умело управлять автомобилем может каждый, но есть люди, которым это удается труднее чем другим.

На фейсбук-странице Bad Drivers ("Плохие водители") вот уже 3 года публикуют курьезные, странные и смешные фото. Они доказывают, что на дорогах очень много людей, которым как минимум нужно подучить правила дорожного движения, а еще лучше – больше никогда не садиться в водительское кресло автомобиля.

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Автор: Софія Гусєва