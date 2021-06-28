Кому это нужно: 20 примеров ужасного дизайна, который вызывает множество вопросов к создателям

28 июня 2021 , 17:07
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Источник:

инстаграм Ugly Design

Хороший дизайн – это залог создания красивого и качественного продукта. Однако, иногда дизайнеры придумывают столь странные и нелепые вещи, которые могут шокировать даже самых больших поклонников странного и неординарного. Глядя на них непонятно, что могло вдохновить создателей на такие проекты и для кого они создавались.

Ugly Design – это проект швейцарских дизайнеров Йонаса Нифенеггера и Себастьяна Матиса, который получил большую популярность в интернете. На своей странице в инстаграме они публикуют примеры безобразного дизайна, который вызывает искреннее удивление и громкий смех у пользователей сети.

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Автор: Софія Гусєва