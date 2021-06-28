Кому это нужно: 20 примеров ужасного дизайна, который вызывает множество вопросов к создателям

17:07

Хороший дизайн – это залог создания красивого и качественного продукта. Однако, иногда дизайнеры придумывают столь странные и нелепые вещи, которые могут шокировать даже самых больших поклонников странного и неординарного. Глядя на них непонятно, что могло вдохновить создателей на такие проекты и для кого они создавались.