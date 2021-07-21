16 или 1: математический пример с неоднозначным ответом вызвал споры в интернете
Источник:The Sun
В сети в который раз появилась вирусная головоломка, и пользователи снова спорят насчет правильного ответа. Будут ли победители в математическом соревновании – непонятно, ведь похоже, что оба варианта, которые предлагают оппоненты, являются верными.
В тупик интернет-математиков завел пример "8:2(2 + 2) =?". Часть пользователей уверены, что ответ – 16, а остальные утверждают, что в результате получится 1. Интересно, что и первые, и вторые правы.
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Спорный пример / Иллюстрация The Sun
Специалист по общественной осведомленности Американского математического сообщества Майк Брин объяснил, что результат зависит от того, какой метод приоритетности операций использовать – PEMDAS или BODMAS.
То, как это написано, неоднозначно. В математике очень часто возникают двусмысленности, хотя математики и пытаются формулировать правила как можно точнее,
– добавил Майк Брин.
Согласно методу PEMDAS, пример нужно решать в следующем порядке: сложить 2 + 2 в скобках, умножить полученные 4 на 2 за скобками, и разделить 8 на полученные 8. В результате этих действий получится 1.
Метод BODMAS предусматривает другую приоритетность вычислительных операций. Сначала нужно сложить 2 + 2 в скобках, далее разделить 8 на 2 за скобками, а затем умножить 4 на 4. В таком случае ответ будет 16.
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