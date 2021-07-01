Легко спутать: 15 людей, которые как две капли воды похожи на мировых знаменитостей

В жизни случаются разные совпадения. Иногда мы встречаем довольно похожих на нас людей, хотя и не имеем с ними никаких родственных связей. Обычно это – случайные прохожие, соседи или еще кто-то, но также они могут быть и всемирно известными звездами.

На веб-сайте Awkward Family Photos вот уже 12 лет публикуют интересные, смешные и забавные фотографии, которые находят в семейных альбомах. Там можно найти фотографии со свадеб, выпускных вечеров, совместных отпусков и многое другое.

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Отдельного внимания заслуживает раздел, посвященный знаменитостям, ведь здесь можно увидеть обычных людей, которые удивительно похожи на популярных актеров, певцов и других звезд.

"Мой прадедушка похож на Джони Деппа"

"Когда мой сын был маленьким, он очень напоминал Дэнни ДеВито"

"Я смотрел сериал "Парки и зоны отдыха", а мама подумала, что это видео с моим отцом"

"Возможно, дедушка забыл сказать мне, что у него есть лицензия на убийство"

"Это мой друг в возрасте 13 лет. Он был похож на Натали Портман"

"Когда-то мой дедушка был вылитым Джеком Блэком"

"Журнал Lakers опубликовал наше с сыном фото на странице знаменитостей. Они подумали, что я – Зак Галифианакис"

"В конце 1940-х годов мой дядя был двойником Джозефа Гордона-Левитта"

"В детстве я был очень похож на Элтона Джона"

"Ох, как мой молодой дедушка был похож на Ченнинга Тейтума"

"Дядя моего мужа напоминает мне Джеймса Франко. На фото он в Польше приблизительно в 1970-м году"

"21 год назад моя девушка была как Дастин из "Очень странных дел""

"Мне сказали, что я похож на Майкла Фэлпса"

"Когда-то кто-то притворился Томом Крузом в магазинчике в Таиланде, и его до сих пор там помнят"

"Я пересматривала детские альбомы своего мужа, и поняла, что в детстве он был Дакотой Фэннинг с короткими волосами"