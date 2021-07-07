15 курьезных фото людей, которые осуществили мечту и встретились с кумирами
7 июля 2021 , 15:29Читати новину українською
Источник:Awkward Family Photos
Многие люди мечтают о встрече с любимыми актерами, певцами и другими знаменитостями. Когда это наконец происходит, они, конечно, радуются. Однако иногда такие ситуации складываются несколько иначе, чем мы рисуем в своем воображении.
После таких случаев люди в интернете рассказывают смешные истории и делятся курьезными фотографиями своих встреч с кумирами. Некоторые из них вызывают зависть, а другие – стыд и сочувствие, однако все они способны развеселить и улучшить настроение.
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"Мой папа и Элвис. Он всегда говорил нам, что они тусуются вместе. Мы не верили, пока не увидели это фото"
"Когда я делал это селфи, то попросил Семюэля Л. Джексона показать, как он на самом деле относится к подобным вещам"
"На работе мою маму попросили сказать "бездомному мужчине", что он не может здесь быть. Этот мужчина – Билл Мюррей"
"Мой сын больше похож на Гарри Поттера, чем он сам"
"Мой папа играет против Майкла Джордана в средней школе"
"Лицо моей жены в день нашей свадьбы, и тогда, когда она встретила Роба Лоу"
"Я немного перенервничал, когда встретил Моргана Фримэна"
"Мой брат встретил Элтона Джона за обедом"
"Чак Норрис любовался петухом папы моего друга в 80-х"
"Моя жена познакомилась с Крисом Праттом. Анне Фэрис (его бывшей жене) это не понравилось"
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"Я встретился с Хилари Клинтон, но, кажется, слишком к ней приблизился. К счастью, охрана меня не вывела
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