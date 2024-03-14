В Италии 103-летняя бабушка без прав гоняла по улицам: куда она спешила

В Италии правоохранители остановили самую старую нарушительницу. Бабушка, которой исполнилось уже 103 года, каталась по городу без водительского удостоверения около часа ночи.

Женщину заметили только потому, что свидетели заявили в полицию, что белый автомобиль продолжал ездить по центру города после полуночи.

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Когда старушку остановили, полицейские сначала не поверили своим глазам. Бабушка не имела действительного водительского удостоверения, а срок действия страховки автомобиля давно закончился. Машину пришлось конфисковать.

Однако полицейские также оказались настоящими джентльменами и доставили бабушку домой. Впрочем, штраф пенсионерке все же пришлось оплатить.

Куда так спешила бабушка

Как объяснила сама 103-летняя бабушка, она ехала в гости к друзьям, но потом потеряла ориентацию в центре города и блуждала по улицам без всякого плана. К счастью, во время ее блужданий никто не пострадал.

В Италии действуют строгие правила для водителей старше 70 лет. В марте 2023 года Комиссия ЕС предложила, чтобы эти люди или проходили самооценку своей пригодности к управлению автомобилем, или проходили медицинский осмотр каждые пять лет. Во многих европейских странах, таких как Ирландия, Люксембург, Нидерланды и Италия, тесты на пригодность к вождению уже требуются с определенного возраста.

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