Розмовляли понад 25 годин: студенти-діджеї встановили рекорд з найдовшим радіоінтерв'ю

Американські діджеї студентської радіостанції WJCU-FM Університету Джона Керролла в Огайо встановили рекорд Гіннеса, провівши найдовше у світі радіоінтерв'ю. Воно тривало 25 годин і 35 хвилин.

Інтерв'ю тривало понад добу

Закарі Сінутко та Коллін Кеннеді розпочали свою розмову о 7 годині ранку 5 лютого, а закінчили о 8:35 наступного дня. Інтерв'ю транслювали у прямому ефірі на радіо, а також в інстаграмі та на Twich.

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Так вони побили попередній рекорд, встановлений у листопаді 2021 року Бхану Бхактою Ніраулою та Ангом Фінджо Шерпою на радіостанції Himal FM у Непалі. Вони розмовляли 25 годин та 26 хвилин.

На інтерв'ю американців були присутніми офіційні аудитори Книги рекордів Гіннеса, які підтвердили те, що розмова діджеїв тривала на 9 хвилин довше, ніж у попередніх рекордсменів.

Закарі Сінутко, який за сумісництвом є ще й директором з просування радіостанції був впевнений, що вони з колегою впораються із завданням. "Комбінація двох студентів коледжу, тонни енергетичних напоїв та пристрасті до студентського радіо дає незліченні можливості", – сказав він перед встановленням рекорду.

Студенти після встановлення рекорду / Фото з фейсбуку 808s & Mixtapes

Його передбачення здійснилося. Хлопці зізналися, що посеред ночі їм стало важко, однак завдяки допомозі та підтримці студентської спільноти, усе вдалося. Вони втілили у життя свою мрію, чим неабияк пишаються.

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