Розміром з баскетбольний майданчик: індійський художник створив найбільший малюнок у світі

Художник Раві Соні з Індії потрапив у Книгу рекордів Гіннеса за найбільший у світі малюнок, створений людиною. Його робота вражає не лише розмірами, а й сенсом.

Для встановлення рекорду художник використав величезне полотно з ПВХ, яке він склеїв з багатьох частин. У результаті у нього вийшло полотно площею 630 квадратних метрів, на якому згодом з'явився грандіозний малюнок. Загалом малювання зайняло у Раві 24 години і 33 хвилини протягом 5 днів.

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Втіливши задумане у життя, чоловік побив попередній рекорд, встановлений італійським дудл-художником у 2020 році. Його малюнок займав площу 568,5 квадратного метра.

Малюнок Раві називається "Дерево життя". На ньому зображений великий баобаб. Художник був зачарований незвичайною формою, розмірами та символічним значенням цих дерев.

Баобаби – це класичний приклад виживання у незгодах. Це резонувало з моїми теперішніми умовами і надихнуло мене на ілюстрацію,

– поділився Раві Соні.

Крім того, зображення могутнього дерева поряд з горами та хмарами було покликане підкреслити важливість екологічного балансу.

Готуючись до встановлення рекорду, митець дослідив інших рекордсменів та їхні роботи. Заявку до Книги Гіннеса він подав ще у грудні 2020 року і з того часу готувався до зіркового часу.

Найбільший у світі малюнок / Фото Раві Соні

Спершу Раві продував та намалював малюнок на аркуші формату А4. Після цього розпочався складний етап вибору ідеальної поверхні, яка мала стати полотном, та маркерів, які забезпечили б довговічність роботи.

Крім того, протягом 8 місяців він працював над своєю фізичною формою та укріпленням основних м'язів, адже завдання, яке стояло перед ним вимагало витривалості.

Малюнок розміром з баскетбольний майданчик / Фото Раві Соні

Попри ретельну підготовку, перед початком втілення проєкту художник хвилювався. "Я малюю з дитинства і був впевнений, що зроблю це, незалежно від розміру полотна. Але коли я побачив площу, це налякало", – зізнався чоловік.

Та врешті-решт, митець налаштувався, помедитував та заспокоївся. Протягом кількох днів він здійснював свою мрію, переніс ескіз на ПВХ у масштабі 1:10 000 та вписав своє ім'я у Книгу рекордів Гіннеса.

Ескіз та його втілення на найбільшому у світі полотні / Фото з інстаграму artofbaasa