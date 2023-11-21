Просто подивіться на зображення нижче та оберіть обличчя, яке вам більше подобається.

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Розшифровку результатів ви знайдете нижче.



Оберіть обличчя / Фото Meta

Варіант А: Ви ставитеся до життя реалістично, враховуючи голос розуму більше, ніж власний емоційний стан. Ваше логічне мислення і критична оцінка ситуацій допомагають вам здійснювати об'єктивні рішення.

Варіант В: Цей вибір часто характерний для творчих особистостей, які мають сильну суб'єктивну точку зору та займаються самовираженням. Якщо вам подобається другий варіант обличчя на зображенні, це свідчить про вашу здатність до творчого мислення та уяви, які допомагають вам підтримувати оригінальні погляди.

До слова, якщо ви хотіли б дізнатися про своє справжнє покликання у житті – пройдіть наші психологічні тести за картинкою!