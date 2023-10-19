Якщо ви хочете дізнатися, що чекає на вас у майбутньому у фінансовому плані – пройдіть психологічний тест за картинкою.

Дивіться також Рішучий чи боязкий: тест, що визначить, як ви реагуєте на виклики долі

Для проходження цього тесту, перегляньте 6 зображень монет та оберіть те, яке вам найбільше подобається. Результати розшифровки не лише визначать ваше ставлення до фінансів, але також нададуть корисні поради щодо підвищення вашого доходу.



Оберіть монетку / Фото Meta

Розшифровка результатів

Отвір усередині монети вказує на те, що гроші у вас не затримуються. Ви звикли нерозважливо витрачати, і жити від зарплати до зарплати. Навчіться раціонально розпоряджатися фінансами, і ви зможете інвестувати їх у своє майбутнє. Ви – практична людина, але звикли сильно економити. Ви перебуваєте на вірному шляху, і незабаром дійсно можете розбагатіти. У вас зараз стабільне фінансове становище, яке не зміниться найближчим часом. Якщо хочете збільшити дохід, поміняйте ставлення до грошей. Ви довгий час наполегливо працюєте для поліпшення свого фінансового становища. Якщо ви зумієте раціонально розпорядитися своїми грошима та інвестувати їх у майбутнє, то незабаром на вас чекає фінансовий підйом. У вас відсутня ділова хватка. Ви боїтеся змін, і тим самим позбавляєте себе можливості заробити більше. На щастя, цей рік змінить ваше фінансове становище на краще. Найближчим часом ви отримаєте велику суму грошей, практично не доклавши для цього зусиль. Зумійте ними правильно розпорядитися, і вийдіть на новий фінансовий рівень.

Якщо вам цікаві психологічні тести, то пропонуємо пройти ще один та з'ясувати, ким ви були у минулому житті.