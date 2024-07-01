"Не дочекалася": росіянка витратила гроші свого чоловіка-окупанта та знайшла собі іншого

У соціальних мережах завірусилося відео, яке викликало не аби яку реакцію серед користувачів. Росіянка зізналася, що зраджувала своєму чоловікові-окупанту та витрачала його зарплату, поки він перебував на війні в Україні.

У відео, яке швидко набуло популярності, жінка відверто розповіла про своє життя під час відсутності чоловіка.

Дивіться також На Віктора Ющенка у Львові напав котячий мер Левчик: потішне відео

Вона зізналася, що не змогла чекати його повернення і знайшла собі іншого чоловіка. При цьому вона не вагалася використовувати гроші, які її чоловік заробляв, вбиваючи та катуючи українців.

Так, за словами тепер уже колишньої дружини окупанта, поки він займався воєнними злочинами на користь кремлівського режиму, вона лише витрачала його гроші, а зрештою знайшла собі іншого.

– У мене чоловік колишній був на війні.

– А що він тобі розповідав? Може він тобі просто по вухах їздив, щоб у ліжко затягнути?

– Він пішов туди моїм чоловіком і прийшов моїм чоловіком.

– Ти сказала "колишній".

– Ну звісно! Я ж не дочекалася.

– А ти що робила?

– Що я робила? Витрачала його зарплату.

– Слухай, ти мені подобаєшся. Ти мене так вразила. Чесно. Рідко зустрічаєш розумну жінку.

– Та, тому що правда.

– Ну ти молодець. Так і треба. А чоловіка собі встигла знайти?

– Звичайно! Він у душі.

Як росіянка пояснила свої дії: дивіться відео