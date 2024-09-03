Як у страшному сні: родина виявила дивну знахідку за настінним годинником

Власники будинку одного дня вирішили відсунути свій настінний годинник, однак те, що вони побачили за ним, шокувало і налякало подружжя. Просто у стіні були 2 змії, сплетеними в шлюбному ритуалі.

Інцидент стався в австралійському штаті Квінсленд.

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Люди одразу ж викликали ловців змій компанії Zachery's Snake and Reptile Relocation. На відео, знятому працівником компанії видно, як одна зі змій звивається біля стіни.

Продовжуючи рухати годинник, він відкриває другу змію, показуючи пару, яка займається спарюванням. Коли змії повністю витягуються, вони здаються набагато довшими, ніж годинник, за яким вони були заховані.

Довідка. Пара отруйних коричневих деревних змій можуть досягати до двох метрів у довжину.

На щастя, працівник компанії успішно витяг змій і відпустив їх назад у природне середовище існування. Пізніше він поділився відео у соцмережах, прокоментувавши його:

Своєчасне нагадування про те, що коли стає спекотно, змії рухаються і шукають "кохання". Ця пара бурих деревних змій тепер вдало повернулася до кущів.