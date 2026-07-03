Китайська компанія UBTech розробляє людиноподібних роботів U1, яких позиціонує як компаньйонів для боротьби із самотністю, пише AFP. Вони настільки реалістичні, що аж моторошно.

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Реалістичні людиноподібні роботи допоможуть боротися з самотністю

Робот UBTech має металевий каркас, вкритий м'якою штучною шкірою, може підтримувати розмову за допомогою штучного інтелекту, а також тримати людину за руку. За словами розробників, U1 став першим у світі повнорозмірним надреалістичним гуманоїдом, розробленим для масового виробництва. Він оснащений камерами в очах, датчиками в грудях і мікрофонами, які дають змогу спілкуватися з користувачем і поступово вивчати його звички. Ці роботи здатні помічати ознаки втоми чи стресу у людини та підбирати слова підтримки.

Реалістичні гуманоїдні роботи: дивіться відео

Базова версія робота коштує 119 800 юанів (близько 17 300 доларів – 24 Канал), а модель Ultra з розширеними можливостями – 990 000 юанів (приблизно 143 700 доларів).

Наші біонічні роботи можуть супроводжувати вас усе життя. Вони ніколи вас не зрадять, завжди будуть вам відданими і любитимуть безумовно,

– заявив керівник бренду UWorld, під яким випускають роботів, Майкл Там.

За додаткову плату зовнішність робота можна змінити так, щоб він був схожий на близьку людину, знаменитість або навіть вигаданого персонажа. Роботи доступні у чоловічій та жіночій версіях.

Реалістичні роботи для самотніх: дивіться відео

Основною аудиторією U1 компанія називає самотніх людей і тих, кому понад 60 років. За словами Майкла Тама, у Китаї живе приблизно 120 мільйонів самотніх людей і 320 мільйонів людей віком понад 60 років. У компанії кажуть, що вже отримали понад 13 300 попередніх замовлень, а перші постачання заплановані на вересень.

Роботи U1 не призначені для хатніх робіт

Базова модель U1 може рухати головою, очима та ротом, а одного заряду батареї вистачає приблизно на чотири години роботи. Водночас робот не призначений для виконання хатніх справ – він не поприбирає вам, не приготує їжу і, як наголошують у компанії, принаймні наразі не створений для інтимних стосунків.

Натомість він може обговорювати повсякденні справи, нагадувати про прийом ліків, звертати увагу на можливі проблеми зі здоров'ям або навіть запропонувати разом подивитися матч чемпіонату світу з футболу. А ви б придбали собі такого друга?