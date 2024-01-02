Дослідники припустили, що, з огляду на кут позначок на камені, різьблені фігури були зроблені однією людиною за допомогою молотка.

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Зоряна Theta Scorpii, вигравіювана на стародавньому камені в Castelliere di rupinpiccolo, довго залишалася прихованою від очей через своє низьке положення на горизонті. Але завдяки застосуванню програми Stellarium для моделювання нічного неба, вчені встановили, що цей астрономічний об'єкт був помічений ще близько 400 років до нашої ери на стародавньому пагорбі.



Який вигляд має каміння / Фото INAF

У чому унікальність каміння

29-е гравірування викликає особливий інтерес, оскільки воно не відповідає відомим небесним моделям. Замість цього дослідники припускають, що це може бути відображення наднової, тимчасової явища, яке раптом з'явилося на нічному небі в давнину, протрималося протягом кількох днів чи місяців і потім зникло.

Якщо ця гіпотеза виявиться правдивою, вчені припускають, що відстеження цієї точки на небі може вказувати на чорну діру, яка залишилася після вибуху наднової.



Стародавній камінь із картою зоряного неба / Фото INAF

Раніше NASA перетворило звичайне зображення молодого зоряного скупчення на космічну ялинку, прикрашену мерехтливими святковими вогнями. Фото, що отримало назву "Ялинкове скупчення", є результатом ретельної корекції кольорів, орієнтації та анімації змінних зір.