Буря у Лондоні оголила у землі скарб із рідкісних монет

Негода зазвичай залишає по собі лише руйнівні наслідки та багато клопотів. Але цього разу буря у Великій Британії принесла справжній скарб.

300 рідкісних монет залізного віку виявили у західному Лондоні після того, як дощі сильно розм’якшили ґрунт. Археологи вважають, що вони походять з І століття до нашої ери.

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Унікальна знахідка

Монети, відомі як потини, зроблені зі сплаву міді, олова та свинцю. Кожна має діаметр в середньому 3 сантиметри і створені за зразком монет, відбитих у французькому Марселі приблизно 2175 років тому.



Знайдені монети відомі як потини / Фото HS2

Потини містять стилізовані зображення грецького бога Аполлона з одного боку і нападаючого бика з іншого.



Монети датують І століттям до нашої ери / Фото HS2

Після того, як їх викопали із землі усі монети перевезли до Бірмінгемського музею та Художньої галереї, щоб там їх очистили та законсервували. Після цього за справу візьмуться дослідники, які згодом, можливо, розкажуть про них багато цікавого.

Вартість знайдених потинів наразі не визначили, як і те, чи можна називати їх скарбом.

Чому закопали монети

Тим час науковці вже будують різні теорії, щоб зрозуміти, чому закопали цей скарб. Дивно те, кажуть вони, що в той час монети не використовувались для обміну товарами та послугами.

Імовірно, скарб призначався для богів у якості жертви, або ж його використали для позначення межі. Не виключено, що монети також могли закопати банально на "чорний" день.



Монети знайшли у землі після дощу / Фото HS2