Режисер "Загону самогубців" поділився відео, як Джону Сіні робили фейкові спітнілі пахви

Деякі декорації можуть створити виснажливу атмосферу для акторів. Проте деким артистам доводиться імітувати спекотний клімат джунглів з частим нанесенням штучного поту.

Сценарист і режисер фільму Джеймс Ганн поділився кумедним закадровим роликом зі зйомок фільму "Загін самогубців: Місія навиліт". У відео Джону Сіні, що грає роль Крістофера Сміта / Миротворця, неврівноваженого суперсолдата, якого взяли до нового складу загону X, мочили пахви.

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Така імітація потрібна для того, щоб він виглядав спітнілим крізь сорочку поло. Режисер пожартував, що це робили тому, що через свої "маленькі тонкі рученята" Сіна практично не пітнів. На відео Сіна тримає руки витягнутими догори, в той час, як наноситься потовиділення. "Ах, життя", – говорить він.

У більшості фільмів візажисти постійно витирають піт з акторів. Для "Загону самогубців", дія якого відбувається у спекотному кліматі джунглів Корто Мальтезе, нам доводилося постійно зберігати акторів спітнілими та брудними. Ось так професіонали зволожували пахви Джона Сіни,

– написав Джеймс Ганн у своєму твітері

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