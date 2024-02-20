Як у страшному сні: на голову пасажирки літака впали личинки опаришів

Літак Airbus A330-300 авіакомпанії Delta Air Lines через годину після вильоту з Амстердаму змушений був повернути назад до амстердамського аеропорту Схіпхол. Все через жахливий інцидент на борту.

Річ у тім, що на голову однієї з пасажирок звалилися личинки.

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Вони були у контейнері для ручної поклажі, але в якийсь момент той відкрився і личинки впали на голову жінці. Пасажир Філіп Шотте, що сидів поряд із потерпілою, сказав у коментарі каналу, що на жінку впало з десяток опаришів.

Вона була шокована, просто намагалася відбити цих личинок. Я навіть не знаю, про що тоді думав, я намагався усвідомити це. Принаймні я відчув огиду. Нам довелося чекати на допомогу,

– поділився Шотте.

Екіпаж літака відніс сумку у задню частину повітряного судна, після цього літак повернувся до Амстердаму. Delta Air Lines згодом просили вибачення перед пасажирами і відправила на першому доступному рейсі.

Раніше у мережі завірусилася історія, яка трапилася після 8-годинного перельоту. Одна з пасажирок вирішила, що саме вона має вийти першою з літака. Втомлені тривалим польотом люди дивилися на нахабну пасажирку з осудом. Провчити нахабу вирішив пілот літака.