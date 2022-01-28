Рекордна партія: британці грали у настільну гру "Дюна" 85 годин поспіль

Компанія з 4 чоловіків з Великої Британії встановила рекорд, гравши у настільну гру понад 85 годин. Це стало найтривалішою партією в історії.

За 85 годин учасники групи Herefordshire Boardgamers Леа Пул, Дейл Пул, Адам Берчер та Люк де Вітт Вайн зіграли 79 раундів у настільну гру за мотивами легендарної "Дюни" Френка Герберта.

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Чоловікам давали по 5 хвилин перерви на кожну годину гри, але вони вирішили накопичувати їх, аби трохи поспати. Коли спроба встановлення рекорду завершилася, у них навіть залишився невикористаний час відпочинку – 21 хвилина.

За 85 годин чоловіки встигли зіграти 79 раундів / Фото BBC

Аби побити попередній рекорд, гравцям потрібно було продовжувати партію 85 годин. Колишні рекордсмени грали протягом 80 годин у 2017 році у Нідерландах, а щоб новий рекорд офіційно визнали представники Книги Гіннеса, необхідно було перевершити цей час щонайменше на 5 годин. Їм це вдалося, проте рекорд ще не ратифікували.

Чоловіки розповіли, що ігровий марафон їх виснажив, але вони дуже задоволені своїм результатом.

Якби ви минулого року сказали мені, що я робитиму щось схоже, я б назвав вас божевільними,

– сказав один із гравців Адам Берчер.

Гравці зібрали 1800 фунтів стерлінгів на благочинність / Фото Herefordshire Boardgamers

Окрім встановлення рекорду, гравці зробили добру справу. Вони зібрали 1800 фунтів стерлінгів (майже 70 тисяч гривень) пожертв для благочинних організацій, які допомагають людям з хворобою Альцгеймера та психологічними проблемами.