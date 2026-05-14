Жандармерія департаменту Сона і Луара навіть опублікувала у Facebook відео, на якому олень поводиться дуже дивно. Скоріше за все, він просто п'яний.

П'яні олені та інші тварини заважають дорожньому руху

Ми подивилися це відео з оленем і побачили, що він дійсно дуже дивно поводиться: хаотично рухається та бігає колами. Французька поліція вважає, що це вплив речовин із ферментованих плодів. У своєму дописі жандармерія зазначила: "Не всі учасники дорожнього руху тверезі".

П'яний олень у Франції: дивіться відео

Поліція пояснила, що олені та інші тварини можуть "сп’яніти", коли їдять бруньки, ферментовані фрукти або рослини, які розкладаються. Це може призводити до їхньої "повністю непередбачуваної поведінки".

Водіїв закликали звертати увагу на такі раптові виходи тварин на дорогу, хаотичний рух, зупинки просто на проїжджій частині або різкі пробіжки. Також у повідомленні попередили: "Якщо Бембі перебрав лісового аперитиву, можливо, не варто їхати так, ніби дорога ваша".

Отже, гальмуємо, очікуємо, уникаємо ДТП, подвоюємо пильність на лісовій місцевості,

– підкреслили поліцейські.

П'яний лось застряг на дереві

Багато років тому у Швеції стався кумедний і водночас трохи сумний випадок. Оце понапиваються тварини, а потім рятуй їх. Лось застряг в яблуні після того, як наївся ферментованих фруктів, пише The Guardian.

Тварину виявив 45-річний Пер Йоханссон. Він почув ревіння з саду свого сусіда, який був у відпустці, і пішов подивитися, що ж там сталося. Пер точно не очікував побачити сп'янілого лося на дереві. Він викликав поліцію та рятувальників, які відпиляли гілки та врятували тварину.



Лось застряг на яблуні у Швеції / Фото PA

Хто ще з тварин вживає алкоголь?

Для довідки! Деякі види тварин і комах справді спеціально вживають ферментовану їжу або напої з алкоголем, пише National Geographic. Наприклад, метелики можуть "пити" алкогольні рідини, зокрема пиво, оскільки самці таким чином отримують додаткові поживні речовини, які потім передають самкам.

У молей та інших комах алкогольні приманки навіть використовують у дослідженнях, бо вони їх приваблюють. У плодових мух самці, які не змогли спаруватися, частіше шукають алкогольну їжу, ніби компенсуючи стрес або нестачу нагороди.

Шимпанзе обожнюють алкогольні фрукти

А як вам така історія, яку раніше розповідав 24 Канал. Дикі шимпанзе у Західній Африці полюбляють їсти ферментовані фрукти, що містять алкоголь. Причому тварини споживають алкогольні фрукти разом, щоб отримати від цього певні соціальні вигоди.

Вчені навіть припустили, що така поведінка мавп може свідчити про ознаки бенкетування. До речі, дослідники помітили, що часто шимпанзе діляться фруктами з алкоголем, хоча зазвичай це не притаманно ділитися їжею. Щоб слідкувати за цим явищем дослідники використали фотопастки й назнімали чимало цікавих кадрів.