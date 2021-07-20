Фотографії Кенні швидко стали вірусними в інтернеті. За його профілем в інстаграмі під назвою "Пригоди з татом" стежить майже 300 тисяч користувачів.

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Мабуть, не зовсім довіряла

Родина живе у бельгійському місті Антверпен.

Пустощі Кенні почалися у 2019 році, коли його дівчині Тінеке Ваноберберген довелося повернутися на роботу з декретної відпустки.

Тож щовівторка чоловік залишався вдома разом зі своєю донькою Алікс.

Очевидно, жінка не надто довіряла йому, тому щоразу просила його надіслати кілька фотографій, щоб переконатися, що з дитиною все гаразд.

Якось чоловік вирішив "полоскотати" нерви турботливої матусі. Він зробив фотоколаж, на якому кількамісячна Алікс нібито потрапила у небезпеку.

Коли Тінеке вперше побачила її, то їй довелося добре роздивитись фотографію, щоб переконатися, що вона несправжня.

Тепер вона та її колеги з нетерпінням чекають нове творіння Кенні.

Я намагаюся зробити зображення максимально реалістичним, що не завжди легко. Деякі зображення можуть змусити людей задуматися, але коли вони розглядають цілу концепцію, то швидко розуміють, що все це фальшивка, і наша дочка перебуває у надійних руках,

– сказав Кенні у коментарі Famadillo.

Цього року у подружжя народилося ще одна дитина Астер, яка теж приєдналася до фотошопних витівок свого татуся.

Усмішка – найкращий комплімент

Дюсс переконує, процес виготовлення фотоколажів завжди є веселим та радісним, хоча й доньки все ще не усвідомлюють, що відбувається.

Ми їдемо в цікаві місця, щоб зробити фотографії, і ми робимо їх грайливими і, звичайно, безпечними

– сказав він.

Ідеї переважно походять із випадкових моментів у повсякденному житті, і зазвичай найкраще "працюють" ті, які є досить простими.

Щодня чоловік отримує багато повідомлень від своїх прихильників, які цінують його почуття гумору. І хоча більшість з них розуміють, що всі фотографії – це звичайний розіграш, іноді трапляються люди, які вважають витівки Кенні безвідповідальними. Але негативні коментарі досить рідкісні, каже чоловік, зазвичай, люди отримують задоволення від його робіт.

Це найбільший комплімент, який я можу отримати, – знати, що я здатен викликати у людей усмішки,

– зазначив Дюсс.