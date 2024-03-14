Просто виберіть колір, який вам найбільше сподобався у цей момент, і дозвольте нам розкрити деякі аспекти вашої психіки.

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Що означає ваша відповідь – читайте нижче.



Психологічний тест / Фото Bing

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