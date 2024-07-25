Цей тест від Розваги 24 може допомогти вам зрозуміти, наскільки ви тривожна людина.

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Перед вами буде зображення у стилі Роршаха. Уважно подивіться на картинку і подумайте, що ви на ній бачите. Немає правильних чи неправильних відповідей, важливо лише ваше сприйняття.

Зверніть увагу! Наш психологічний тест не є фаховим висновком і має виключно розважальний характер. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога у галузі психології або психотерапії – радимо звернутися до фахівця.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

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