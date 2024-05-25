Розуміння власного стилю роботи є важливим для успіху у професійному житті та особистісного задоволення. Деякі люди краще працюють наодинці, зосереджуючись і поглиблюючись у деталі, тоді як інші виявляють свої найкращі якості у колективній роботі, де можуть обмінюватись ідеями та енергією.