Чи готові ви відкрити своє серце – дізнайтеся за допомогою тесту від 24 Каналу.

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Цей психологічний тест пропонує вам дізнатися більше про вашу здатність довіряти людям, використовуючи ваш вибір чашки кави.

Для цього уважно подивіться на колаж із зображеннями різних чашок кави. Виберіть чашку, яка найбільше приваблює вас:

класична чашка;

сучасна чашка;

незвичайна чашка;

чашка з малюнком.



Оберіть чашку / Фото 24 Канал

Що це означає