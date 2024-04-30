Кольори мають унікальну здатність впливати на наші почуття та настрої, відіграючи значущу роль у нашому сприйнятті світу. Наші уподобання в кольорах можуть розповісти багато про наші внутрішні переживання, емоційні стани та навіть про майбутні події в нашому особистому житті.