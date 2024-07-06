Краще зрозуміти себе вам допоможе тест від Розваги 24.

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Перегляньте наведені нижче картинки та оберіть ту, яка вас найбільше лякає або викликає дискомфорт. Оберіть інтуїтивно, не роздумуючи довго. Після цього перегляньте розшифровку вашого вибору.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Розшифровка результатів

Зображення темного лісу вночі: Якщо ви обрали темний ліс вночі, ваша головна фобія – це страх темряви та невідомого. Ви боїтеся залишатися один у темних місцях, і цей страх може бути пов'язаний із невідомістю та непередбачуваністю.

Зображення великого павука: Якщо ви обрали великого павука, ваша головна фобія – це арахнофобія, страх павуків. Ви відчуваєте сильний дискомфорт, бачучи павуків.

Зображення з видом з висоти: Якщо ви обрали висоту, ваша головна фобія – це акрофобія, страх висоти. Ви відчуваєте тривогу та запаморочення при перебуванні на великих висотах.

Зображення обмеженого простору: Якщо ви обрали обмежений простір, ваша головна фобія – це клаустрофобія, страх обмежених просторів. Ви відчуваєте сильний дискомфорт та паніку, коли перебуваєте у тісних або закритих просторах.

Зверніть увагу! Наш психологічний тест не є фаховим висновком і має виключно розважальний характер. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога у галузі психології або психотерапії – радимо звернутися до фахівця.