Цей тест від Розваги 24 допоможе знайти талісман, який найкраще відповідає вашим потребам, і покаже, від яких проблем він може вас захистити.

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Для проходження тесту розгляньте картинку, на якій зображені 4 різні камені. Виберіть той камінь, який вас найбільше приваблює або викликає відчуття зв'язку.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Розшифровка результатів

Червоний корал: Цей камінь відомий своїми потужними енергетичними властивостями. Він втілює пристрасть та життєву силу, здатний заряджати енергією на весь день. Вважається, що червоний корал захищає свого власника від негативних соціальних впливів, таких як заздрість та плітки.

Синій аметист: Це талісман, який принесе вам спокій і допоможе зберегти емоційний баланс у складних життєвих обставинах. Він відомий своєю здатністю зменшувати стрес, заспокоювати розум і душу. Аметист є особливо корисним для тих, хто часто опиняється в ситуаціях, які можуть призвести до емоційного вигорання.

Зелений нефрит: Такий талісман символізує удачу та гармонію. Цей камінь забезпечує захист від хвороб та невдач, допомагаючи своєму власнику уникнути багатьох життєвих перешкод. Нефрит також сприяє ухваленню мудрих рішень, які сприятимуть вашому здоров'ю та загальному добробуту.

Чорний онікс: Це могутній талісман, який наділяє впевненістю та силою. Він вважається оберегом, що захищає від негативної енергії та шкідливих зв'язків. Чорний онікс допоможе вам відокремитися від токсичних людей та ситуацій, що можуть виснажувати вашу життєву енергію. Він стане вашим путівником крізь темні часи.