Цей психологічний тест від 24 Каналу пропонує вам зануритися у світ природи та обрати дерево, яке найбільше вас приваблює, щоб дізнатися більше про ваші глибокі бажання.

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Як проходити тест

Перед вами зображено кілька дерев, кожне з яких символізує різні аспекти життя та мрій:

Могутній дуб

Ніжна вишня у квіту

Висока сосна

Плодоносна яблуня

Оберіть дерево, яке зачепило вашу душу.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

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