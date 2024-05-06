Образливість – це емоційна реакція, яка характеризується чутливістю до критики, негативних коментарів або дій, які можуть бути сприйняті як особисті образи. Вона відіграє значну роль у взаємодіях з іншими людьми, впливаючи на нашу здатність управляти конфліктами, будувати стосунки та реагувати на соціальні стимули.