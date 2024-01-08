Те, як ви сидите, може розповісти про ваш характер.

Дивіться також Який ваш тип спілкування: визначте за допомогою психологічного тесту

Для проходження тесту уважно подивіться на зображення нижче. Оберіть позу, у якій винайчастіше сидите.



Психологічний тест за картинкою / Фото Meta

Інтроверт: Ваші риси характеру свідчать про те, що ви переважно любите бути на самоті. Ви відчуваєте себе невпевнено, іноді боязко, що може ускладнювати взаємодію з іншими. Ваша схильність до самотності роблять вас самодостатньою особистістю.

Творчий і сором'язливий: Ви маєте високі вимоги до себе та інших і водночас є творчою особистістю. Гамірні вечірки не входять в ваші уподобання, але ви комфортно почуваєтеся вдома або наодинці.

Мрійник: Люди можуть звинувачувати вас у неохайності, але у вас свій порядок життя. Ви не любите занадто довго зосереджуватися на чомусь одному і найбільше розцінюєте свободу мрій і фантазій.

Лідер: Ви – амбітна і абсолютно впевнена в собі особистість. Кар'єра та успіх для вас важливіше за сім'ю та романтичні стосунки. Ви визначаєте свої цілі і готові йти на все для досягнення успіху.