У кожного з нас є своє ставлення до кар'єри та професійного зростання. Цей тест за допомогою вибору ділового портфеля допоможе вам зрозуміти, чи є кар'єра пріоритетом у вашому житті та як ви ставитеся до досягнення професійного успіху.