Психологічний тест від 24 Каналу допоможе вам визначити, наскільки глибоко творчість вкорінена у вашій особистості та як ви використовуєте її у повсякденному житті.

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Розгляньте зображення та зверніть увагу на те, який елемент привертає вашу увагу першим. Чи це колір, форма, предмет або світло? Ваше сприйняття та реакція на різні аспекти цієї картини можуть відкрити, як ви використовуєте творчість у своєму житті.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

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