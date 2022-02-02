"Просто люблю сніг": життєрадісний чоловік дав інтерв'ю у заметіль та став зіркою соцмереж

Мешканець Нью-Йорку на ім'я Донелл дав інтерв'ю каналу News 12 під час сильної заметілі. А після того, як відео з його участю потрапило у соцмережі, він став справжньою зіркою інтернету.

Ні, він не сказав і не зробив нічого смішного, однак глядачів підкорили дивовижний спокій та життєрадісність Донелла у таких несприятливих умовах. Він поводився так, ніби насолоджувався теплом та сонцем у погожий літній день, милуючись якимось краєвидом.

Це цікаво У секонд-хенді випадково продали дорогу сумку Balenciaga, яку там забула відвідувачка

На вулиці лютий мороз, протягом усього дня ми просимо людей залишатися вдома. Але, звісно, дехто змушений виходити та шукати пригоди. Тож ми знайшли мого друга Донелла,

– представила героя журналістка Жане Калдвелл.

Коли камера націлилася на чоловіка, а кореспондентка запитала, що змусило його вийти на вулицю за таких екстремальних умов, він відповів, що просто любить сніг. Донелл тримав чашку з напоєм, замріяно дивився в далину і запевняв, що почувається чудово.

Жане припустила, що її співрозмовник покинув теплу домівку заради кави. У відповідь на це він підняв чашку і сказав, що його напій настільки хороший, що йому довелося це зробити.

Також журналістка помітила, що попри холод та сніг, Донелл був без рукавиць та з розстебнутою курткою. "Я виріс у Нью-Йорку, і це нормально для мене. Але все ж я раджу вам усім залишатися вдома у безпеці", – відповів чоловік.

Користувачі мережі почали масово поширювати це відео і захоплюватися Донеллом та тим, як він насолоджується життям у будь-яких обставинах. Більшість з них сказали, що цей ролик та його герой покращили їм настрій та називали Донелла своїм новим кумиром. Ось так любов до снігу та життєрадісність зробили чоловіка справжньою зіркою соцмереж.

Курйозні новини з усього світу у програмі "Вєсті Глобалайз": дивіться відео