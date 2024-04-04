Пролежав на дні 137 років: дослідники знайшли загублений пароплав

Дослідники виявили фантастичну знахідку – рештки пароплава "Мілуокі", який затонув майже 140 років тому в озері Мічиган. Довгий час місце його потоплення не могли відшукати.

Деталі розповіли представники Мічиганської асоціації дослідження корабельних аварій.

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Що відомо про морське судно

"Мілуокі" був спущений на воду у 1868 році як пасажирський пароплав. Трипалубний корабель протягом 18 років перевозив поселенців і припаси на захід через Великі озера, перш ніж затонув 9 липня 1886 року.

Причиною затоплення "Мілуокі" стало зіткнення з іншим судном такого ж типу – через помилку обох капітанів в умовах поганої видимості. Точне його місцеперебування не знав ніхто.

Дослідники вперше помітили рештки "Мілуокі" в червні 2023 року за допомогою ехолоту бічного сканування.

Ехолот – ц пристрій, що допомагає у картографуванні морського дна. Ця технологія використовується зокрема і для пошуку затонулих кораблів.

Пароплав лежав на глибині близько 110 метрів, і дослідники витратили кілька місяців на те, аби отримати якісні зображення об'єкта і підтвердити, що це саме "Мілуокі".



Рештки "Мілуокі" / Фото MichiganShipwreckResearchAssociation

Щоб ідентифікувати знайдене судно, дослідники значною мірою покладалися на старі газети, які розповідали про затоплення "Мілуокі".

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