Порадуйте свого хутряного улюбленця новими задоволеннями. Бренд RIFRUF представив перші дизайнерські кросівки для собак, які схвалені ветеринарами.

RIFRUF – це новий бренд кросівок для собак. Компанія представила дизайнерську модель кросівок для чотирилапих прагнучи допомогти собакам у всьому світі виглядати краще та жити повною мірою на кожному етапі шляху. Модель отримала назву Caesar 1.

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Взуття, яке схвалене ветеринарами, зроблене з тих же матеріалів, що і "людські" версії кросівок – підошва на піні EVA, а верх виконаний з тканинної сітки для вентиляції лап. Кросівки мають сучасний вигляд і універсальну функціональність.

Пора кращому другові людини отримати те взуття, яке він заслуговує. Наші туфлі для собак черпають натхнення з сучасної культури та забезпечують функціональність, необхідну для вирішення всіх повсякденних проблем,

– йдеться на сайті бренду.

Caesar 1 представлені в трьох кольорах – чорному, рожевому та бежевому.



У продаж надійшли перші дизайнерські кросівки для собак / Фото Rifrufqueens



Перші дизайнерські кросівки для собак, які схвалені ветеринарами / Фото Rifrufqueens



Бренд RIFRUF представив перші дизайнерські кросівки для собак / Фото Rifrufqueens



Порадуйте свого хутряного улюбленця новим взуттям / Фото Rifrufqueens

Caesar 1 розроблені і протестовані з урахуванням вимог безпеки. Взуття поставляється в наборах по чотири штуки. Кросівки доступні на сайті за ціною 65 доларів США за пару.