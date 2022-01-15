Приємне з корисним: 15 кумедних фото людей, які розважилися у музеї та підкорили мережу
Джерело:Reddit
Музеї – це, звичайно, дуже цікаво, але часом атмосфера там буває занадто серйозного. Однак, є люди, які можуть розбавити її та зробити візит до музею по-справжньому веселим.
Герої нашої добірки поєднали приємне з корисним. Вони і дізналися багато нового та цікаво, і добряче розважилися. Не виключено, що так інформація засвоюється краще.
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"У Музеї мистецтва в Данії відвідувачам дозволяють подряпати Lamborghini"
Фото Reddit / Thomask124
"В Бангкокському музеї природничої історії T-Rex носить маску з динозаврами"
Фото Reddit / dr-jae
"Через це фото мене ледве не вигнали з Національного музею Філіппін"
Фото Reddit / Fellrunner
"Ось чому мене не пускають в музеї"
Фото Reddit / leotree
"У музеї сучасного мистецтва"
Фото Reddit / Gwizwold
"Ходив сьогодні до музею"
Фото Reddit / paypik
"Як хлопець моєї сестри милувався скульптурами в Метрополітен-музеї"
Фото Reddit / Lutchern
"Робив панорамне фото у музеї, і в результаті у цієї дівчини з'явилася чудова рука для селфі"
Фото Reddit / Strid3r21
"Дух Різдва у музеї"
Фото Reddit / Scooby359
"Я прийшов до галереї і залишив свій скейт збоку. Люди подумали, що це частина експозиції"
Фото з твітера dontknowdem
"Зводила дочку на виставку Ван Гога"
Фото Reddit / Ka_paw
"Моєму чоловікові дуже сподобався Музей науки"
Фото Reddit / rachelmaryl
"Сьогодні помітив це у Клівлендському природничому музеї"
Фото Reddit / hailtothkngbby
"Кевіне, що вони з тобою зробили?"
Фото Reddit / IamChicharon
"Доволі схоже"
Фото Reddit / alwaysshitting