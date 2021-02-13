Привітала: дружина подарувала чоловікові колекцію вподобаних ним жіночих фото в Instagram

Відео користувачки тіктоку Глорії набрало понад 4,4 мільйона переглядів. Ролик, в якому дівчина показує, який подарунок приготувала чоловікові до Дня святого Валентина, став одразу вірусним у мережі.

14 лютого зазвичай є днем, щоб показати своїй коханій людині, наскільки ви її цінуєте. Але користувачка тіктоку Глорія іншої думки.

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13 лютого дівчина записала відео, в якому показала, як збирає подарунок для чоловіка на День святого Валентина. І спочатку незрозуміло, що Глорія купила своєму чоловікові. Але згодом вона обгорнула пінополістирол в подарунковий папір та вставила в пакунок дерев'яні палички, на кожну з яких приклеїла роздруковані нею фотографії інших жінок, яких вподобав її чоловік в Instagram.

Оскільки всі діляться тим, що вони подарували своїй другій половинці на День святого Валентина, я подумала, що поділюся своїм,

– сказала вона.



Дружина подарувала чоловікові колекцію вподобаних ним жіночих фото в Instagram / Фото Daily Mail



Дружина подарувала чоловікові колекцію вподобаних ним жіночих фото в Instagram / Фото Daily Mail



Дружина подарувала чоловікові колекцію вподобаних ним жіночих фото в Instagram / Фото Daily Mail



Дружина подарувала чоловікові колекцію вподобаних ним жіночих фото в Instagram / Фото Daily Mail

Я подарувала своєму чоловікові цю симпатичну коробочку і заповнила її фотографіями всіх дівчат, які йому подобаються в Instagram. Сподіваюся, йому сподобається!,

– додає вона.



Дружина подарувала чоловікові колекцію вподобаних ним жіночих фото в Instagram / Фото Daily Mail

Таким чином дівчина нагадує своєму партнерові, що вона не закриває очі на його дії в соціальних мережах. Варто додати, що деяким користувачам такий подарунок здався диким і вони попросили у Глорії додаткове відео, що показує його реакцію.

Дівчина заповнила подарунок фотографіями всіх дівчат, які подобаються її чоловікові в Instagram: дивіться відео