Принцеси у "Друзях": якби персонажі Disney стали героями відомих фільмів та серіалів
Джерело:інстаграм onefairyfail
Чи уявляли ви колись, що персонажі улюблених фільмів, серіалів та мультфільмів поміняються місцями та спробують себе в інших стрічках? Ми впевнені, що так.
Так само думає і художниця під псевдонімом OneFairyFail, яка певною мірою втілила ці фантазії в реальність. Вона спробувала перенести персонажів Disney, зокрема й улюблених усіма принців та принцес, у не мультиплікаційні фільми та серіали. Серед них – "Друзі", "Титанік", "Брудні танці", "Секс і місто" та інші.
До теми Аріель, Жасмін та Пітер Пен: як персонажі мультфільмів виглядали б у реальному житті
Аріель та Ерік у "Щоденнику пам'яті"
Ілюстрація onefairyfail
Ельза та Олаф у "Друзях"
Ілюстрація onefairyfail
Геркулес і Мегара у "Красуні"
Ілюстрація onefairyfail
Аладін і Джин у "Друзях"
Ілюстрація onefairyfail
Пітер Пен та Венді Дарлінг у "Гаррі Поттері"
Ілюстрація onefairyfail
Ерік та Аладін у "Друзях"
Ілюстрація onefairyfail
Аладін та Жасмін у "Титаніку"
Ілюстрація onefairyfail
Аріель та Ерік у "Друзях"
Ілюстрація onefairyfail
Анна у "Сніданку у Тіффані"
Ілюстрація onefairyfail
Флін Райдер у "Друзях"
Ілюстрація onefairyfail
"Будинок Disney"
Ілюстрація onefairyfail
Попелюшка у "Друзях"
Ілюстрація onefairyfail
Ельза в "Основному інстинкті"
Ілюстрація onefairyfail
"Друзі"
Ілюстрація onefairyfail
Флін та Рапунцель у "Брудних танцях"
Ілюстрація onefairyfail
Принц Навін у "Друзях"
Ілюстрація onefairyfail
Анастасія у "Ході королеви"
Ілюстрація onefairyfail
Геркулес і Мегара у "Друзях"
Ілюстрація onefairyfail
Принцеси у "Секс і місто"
Ілюстрація onefairyfail
Аріель у "Титаніку"
Ілюстрація onefairyfail
Мулан і Шанг у "Матриці"
Ілюстрація onefairyfail
Белль у "Емілі в Парижі"
Ілюстрація onefairyfail
Красуня і Чудовисько у "Ти"
Ілюстрація onefairyfail
Аврора у "Крику"
Ілюстрація onefairyfail
Мулан у "Грі в кальмара"
Ілюстрація onefairyfail