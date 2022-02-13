Принцеси у "Друзях": якби персонажі Disney стали героями відомих фільмів та серіалів

13 лютого 2022 , 17:37
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Джерело:

інстаграм onefairyfail

Чи уявляли ви колись, що персонажі улюблених фільмів, серіалів та мультфільмів поміняються місцями та спробують себе в інших стрічках? Ми впевнені, що так.

Так само думає і художниця під псевдонімом OneFairyFail, яка певною мірою втілила ці фантазії в реальність. Вона спробувала перенести персонажів Disney, зокрема й улюблених усіма принців та принцес, у не мультиплікаційні фільми та серіали. Серед них – "Друзі", "Титанік", "Брудні танці", "Секс і місто" та інші.

До теми Аріель, Жасмін та Пітер Пен: як персонажі мультфільмів виглядали б у реальному житті

Аріель та Ерік у "Щоденнику пам'яті"

Ілюстрація onefairyfail

Ельза та Олаф у "Друзях"

Ілюстрація onefairyfail

Геркулес і Мегара у "Красуні"

Ілюстрація onefairyfail

Аладін і Джин у "Друзях"

Ілюстрація onefairyfail

Пітер Пен та Венді Дарлінг у "Гаррі Поттері"

Ілюстрація onefairyfail

Ерік та Аладін у "Друзях"

Ілюстрація onefairyfail

Аладін та Жасмін у "Титаніку"

Ілюстрація onefairyfail

Аріель та Ерік у "Друзях"

Ілюстрація onefairyfail

Анна у "Сніданку у Тіффані"

Ілюстрація onefairyfail

Флін Райдер у "Друзях"

Ілюстрація onefairyfail

"Будинок Disney"

Ілюстрація onefairyfail

Попелюшка у "Друзях"

Ілюстрація onefairyfail

Ельза в "Основному інстинкті"

Ілюстрація onefairyfail

"Друзі"

Ілюстрація onefairyfail

Флін та Рапунцель у "Брудних танцях"

Ілюстрація onefairyfail

Принц Навін у "Друзях"

Ілюстрація onefairyfail

Анастасія у "Ході королеви"

Ілюстрація onefairyfail

Геркулес і Мегара у "Друзях"

Ілюстрація onefairyfail

Принцеси у "Секс і місто"

Ілюстрація onefairyfail

Аріель у "Титаніку"

Ілюстрація onefairyfail

Мулан і Шанг у "Матриці"

Ілюстрація onefairyfail

Белль у "Емілі в Парижі"

Ілюстрація onefairyfail

Красуня і Чудовисько у "Ти"

Ілюстрація onefairyfail

Аврора у "Крику"

Ілюстрація onefairyfail

Мулан у "Грі в кальмара"

Ілюстрація onefairyfail

Історія компанії Disney: дивіться відео

Автор: Софія Гусєва